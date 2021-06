Icade compte introduire Icade Santé à la Bourse de Paris

(Boursier.com) — Icade Santé a livré récemment 4 cliniques à des opérateurs de santé et de soins aux seniors. Ces actifs, d'un montant total d'investissement de 76 ME, représentent près 31.000 m(2) et génèreront des loyers additionnels immédiats (100% de taux d'occupation).

C"es opérations illustrent la forte dynamique du pipeline de développement et le savoir-faire unique du groupe Icade dans la construction de grands projets de santé dans une approche partenariale de long terme avec ses locataires-exploitants" commente le groupe.

En intégrant les établissements situés en Allemagne, Italie et Espagne, la Foncière Santé détient un patrimoine de plus de 5,7 MdsE et 179 actifs, dont 40 à l'international.

Le promoteur immobilier annonce au passage vouloir introduire à la Bourse de Paris sa filiale Icade Santé d'ici la fin de l'année, sous réserve des conditions de marché... L'opération doit permettre de financer le plan d'investissement et de développement de la filiale spécialisée dans l'immobilier de santé. "Icade apportera de plus amples informations sur l'opération envisagée à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021, prévue le 26 juillet prochain", précise le groupe.

Créé en 2007, Icade Santé détenait fin 2020 un portefeuille de 139 établissements de santé représentant un patrimoine de 5,2 milliards d'euros.