Icade : Christelle de Robillard succède à Victoire Aubry à la direction financière

(Boursier.com) — A compter du 4 mars, Christelle de Robillard rejoint Icade en tant que membre du Comité exécutif en charge de la Direction des Finances du Groupe. Elle remplace Victoire Aubry, directrice financière d'Icade depuis 8 ans et demi, qui a quitté ses fonctions en fin d'année 2023, après plus de 33 ans au sein du groupe Caisse des Dépôts, où elle a effectué un parcours riche et diversifié dans les principales filiales du Groupe, CNP Assurances, Ixis ou encore la Compagnie des Alpes. Icade la "remercie pour son investissement au cours de ces 8 dernières années, et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouveaux projets".

Depuis 2021, Christelle de Robillard était Directrice des Finances, de la Gestion et de la Stratégie du Groupe ADP.