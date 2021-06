Icade choisit pour restructurer deux sites hospitaliers

(Boursier.com) — Icade Promotion a été désignée en qualité d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) dans le cadre de la restructuration du site du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (92). Icade Promotion a également été choisie pour accompagner le Groupement Hospitalier Rance-Emeraude dans la réorganisation

immobilière de l'ensemble de ses établissements hospitaliers et médico-sociaux de Dinan (22), Cancale (35) et Saint-Malo (35).