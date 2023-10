Icade : chiffre d'affaires en croissance de 3,8% au 30/9

(Boursier.com) — Icade confirme au 30 septembre la résilience des indicateurs opérationnels dans des marchés sous pression.

-Foncière Tertiaire : Les revenus locatifs sont de 272 ME, quasiment stables dans un contexte de fortes cessions 2022, soit une hausse de +2,5% des revenus à périmètre constant. 151.000 m(2) de signatures et de renouvellements sur les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été réalisés, +50% par rapport à juin 2023, dont 50.000 m(2) sur le parc de Rungis et plus de 31.000 m(2) sur Nanterre.

-Promotion : Chiffre d'affaires économique de 844 ME, +5,4%.

Le Volume de réservations de logements est de 2.570 lots (-22%) dans un marché résidentiel en repli de 35%, avec une baisse contenue en valeur de -12% en 2023 YTD et une hausse du chiffre d'affaires de l'activité tertiaire notamment grâce à l'opération Taitbout.

Situation bilantielle forte dans un contexte de poursuite de hausse des taux d'intérêt : La Trésorerie disponible à fin septembre était de 1,25 MdE, placé à des conditions attractives (taux de placement moyen de 3,20% depuis le 1er janvier).

Niveau de liquidité renforcé : renouvellement de lignes RCF pour 230 ME à 7 ans à quasi iso-conditions. Renforcement de la couverture attendue en fin d'année avec l'activation de swap forward pour 125 ME.

Engagements reconnus en matière de RSE

*Reconnaissance renouvelée par les agences de notation extra financière : notation GRESB en amélioration de 5 pts vs 2022

*Implication forte dans des projets de place structurants : initiative 1'Pacte, engagement pour l'électrification des usages, financement et participation à l'outil Bat-Adapt de suivi des enjeux en matière d'adaptation aux changements climatiques.

Perspectives 2023 confirmées : Le Cash-flow net courant Groupe pro forma par action 2023 est attendu entre 2,95 et 3,05 euros, incluant l'effet des cessions 2023.

-Perspective sur la politique de distribution : sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale 2024, dividende au titre de l'exercice 2023 attendu en hausse de plus de 10% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2022

*Dividende récurrent : montant correspondant à l'obligation de distribution légale minimum

*Dividende exceptionnel : a minima 2,54 euros par action (versement en 2024 de 50% de l'obligation SIIC sur les plus-values de cessions liées à la finalisation de l'étape 1 de l'opération de cession de la Foncière Santé).

Finalisation du plan stratégique en cours, présentation début 2024.