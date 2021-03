Icade : ce qui est prévu pour l'Assemblée générale et le dividende

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19 et afin de protéger les actionnaires de la société, le conseil d'administration de Icade, dans sa séance du 12 mars, a pris la décision de tenir l'Assemblée générale mixte du 23 avril à 9h30, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes à l'Assemblée générale, la société ne dispose pas de salle permettant de respecter les mesures sanitaires prévues par la loi pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

L'avis préalable de réunion à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée générale, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée générale, a été publié le 19 mars, au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). L'avis de convocation sera publié le 2 avril 2021 au BALO et dans un journal d'annonces légales. Ces avis seront consultables sur le site internet de la société :

Les actionnaires ne pouvant participer physiquement à l'Assemblée générale, il est rappelé qu'aucune carte d'admission ne sera délivrée. Il est en outre précisé que les actionnaires ne pourront pas voter en direct du fait de l'impossibilité technique de procéder à leur identification. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'assemblée générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à l'aide du formulaire de vote prévu à cet effet ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VotAccess. L'assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en direct via un webcast vidéo disponible sur le site de le société Icade, et sera également disponible en différée dans le délai prévu par la réglementation.

A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires, tout actionnaire pourra adresser au Président du conseil d'administration de la société des questions écrites. Elles devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : ag@icade.fr (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier. Les questions et leurs réponses seront mises en ligne sur le site de la société dans le délai prévu par la réglementation. Par ailleurs, la société mettra en place un dispositif exceptionnel et complémentaire afin de permettre aux actionnaires de poser des questions en direct pendant la session Q&R.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la société, qui pourrait être mise à jour afin de préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution de l'avis préalable de réunion et à la diffusion du présent communiqué de presse.

Quel dividende ?

Rappelons que le conseil d'administration de Icade prévoit de verser aux actionnaires un dividende de 4,01 euros brut par action (en ce compris l'acompte déjà versé). Le coupon est stable par rapport au dividende 2019. Cet acompte est de 50% du montant global, soit 2,01 euros brut par action. Il a été payé le 5 mars.

Les actionnaires seront invité à statuer sur le paiement du solde du dividende, représentant 2 euros brut par action. Il sera assorti d'une option pour un paiement en actions à hauteur de 80% de ce solde. Le prix d'émission des actions remises en paiement de la fraction du solde du dividende (en cas d'exercice de l'option) sera fixé par le Conseil d'administration après le vote de l'assemblée générale. Le prix d'émission devra être au moins égal à 90% de la moyenne des cours de l'action de la société sur les vingt séances de bourse précédant l'assemblée générale.

Ce dividende de 4,01 euros qu'il est prévu de distribuer aux actionnaires équivaut à un payout de 83% du cash-flow net courant de 2020. Le rendement sur dividende, sur la base du cours au 31 décembre 2020, ressort à 6,4%.

Le calendrier de paiement du coupon 2020 est le suivant :

- 23 avril : Assemblée générale d'Icade et conseil d'administration, post assemblée générale, fixant le prix d'émission des actions remises en paiement du dividende

- 28 avril : Détachement du solde du dividende (Ex-date)

- 29 avril : Arrêté des positions (Record date)

- 30 avril : Ouverture de la période d'option pour le paiement de la fraction du solde du dividende en actions

- 20 mai : Clôture de la période d'option pour le paiement de la fraction du solde du dividende en actions

- 27 mai : Mise en paiement du dividende en espèces, règlement livraison du dividende en actions.

Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 20 mai 2021 inclus, percevront le solde de leur dividende intégralement en espèces.