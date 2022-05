Icade : ça bouge à Romainville

(Boursier.com) — Le 28 mars dernier, Icade Promotion et SEMIIC Promotion ont vendu en état futur d'achèvement à Goldman Sachs Asset Management et Hemisphere une première tranche de 32.500 m(2) environ de l'ensemble immobilier Envergure à Romainville réparti en deux tranches et développant près de 47.600 m(2) de bureaux.

Dans la continuité de la promesse de vente signée le 23 décembre dernier, cette VEFA fait suite à la signature, en février dernier, d'un bail avec l'Etat, Direction générale des Finances publiques (DGFIP), portant sur plus de 21.500 m(2) de bureaux.