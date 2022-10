Icade : bien noté !

(Boursier.com) — Le GRESB a conforté la position de "Sector Leader" d'Icade dans la catégorie des entreprises cotées d'Europe de l'ouest ayant un patrimoine diversifié avec une note de 83/100, stable par rapport à 2021 et classant Icade 3ème parmi les promoteurs résidentiels cotés en Europe avec une note de 86/100.

Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est l'organisation internationale de référence d'évaluation des politiques RSE du secteur immobilier.

En juillet 2022, Sustainalytics a mis à jour son évaluation de l'exposition aux risques ESG d'Icade. Celle-ci est maintenue au niveau le plus faible depuis trois ans (risques négligeables).

Icade se classe cette année troisième parmi les 438 sociétés d'investissement immobilier cotées évaluées et avec la note de 7,3/100 elle se situe parmi les 1% des sociétés d'investissement immobilier cotées les mieux notées (monde).

L'EPRA a décerné 2 Gold Awards à Icade : le Gold Sustainability Award pour la 8ème année consécutive récompensant la qualité du reporting RSE du Groupe et le EPRA BPR Gold Award soulignant la qualité et la transparence de son reporting financier EPRA.

L'EPRA (European Public Real Estate Association) établit des recommandations et décerne des prix basés sur la qualité du reporting financier et RSE des sociétés du secteur immobilier.