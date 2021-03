Icade : bien noté

(Boursier.com) — Avec une note globale de 97/100, Icade confirme cette année encore son engagement en matière d'égalité femmes/hommes et pour la promotion de la mixité et de la diversité.

Cet index permet d'évaluer les avancées en matière d'égalité femmes/hommes au travers de cinq indicateurs objectifs et de mettre en place, le cas échéant, des actions correctives. Il s'appuie sur la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans les augmentations individuelles et dans les promotions entre les femmes et les hommes, les augmentations au retour de congé de maternité, et la répartition sexuée des dix salariés ayant les plus hautes rémunérations.