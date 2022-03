Icade : besoin d'un refuge ?

(Boursier.com) — Icade reste stable à 54 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le broker Barclays a pourtant rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation pour son côté défensif dans un contexte international troublé. Le groupe a délivré des résultats annuels en forte croissance, au-dessus de ses prévisions, reflétant une dynamique financière et opérationnelle soutenue sur ses trois métiers. Sur l'exercice écoulé, le groupe a dégagé un cash-flow net courant en hausse de 8,8% à 389,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de 15%, à 1,7 MdE (+9% vs 2019). Le résultat net, part du Group, a atteint 400,1 ME, contre 79,5 ME en 2020. L'actif Net Réévalué de liquidation (NDV) est ressorti à 6,9 MddE, en progression de 8,6% (90,6 euros par action, +6,1% vs. 2020 et au-dessus de 2019 : 90,4 euros/action).

Icade a poursuivi la mise en oeuvre d'une politique de financement adaptée et optimisée, abaissant le coût moyen de la dette à son plus bas historique à 1,29%, tout en maintenant une maturité à 5,9 années.

Le conseil d'administration proposera ainsi à l'assemblée générale, prévue le 22 avril prochain, le versement d'un dividende à 4,20 euros par action, en croissance de 4,7%. Le rendement sur dividende ressort à 6,7% sur la base du cours au 31 décembre 2021. Ce montant équivaut à un 'payout' de 81% du Cash-flow net courant 2021. Sous réserve de la validation de l'assemblée générale, le versement du dividende interviendra en deux fois : acompte de 2,10 euros/ action versé le 2 mars 2022 (détachement le 28 février) et le solde le 6 juillet (avec détachement le 4 juillet) (il n'est pas envisagé de proposer une option de versement de dividende en action).

Icade, qui poursuit sa feuille de route 2021-2025 ambitieuse, responsable et orientée " croissance et création de valeur ", avec notamment des axes clairs sur chacun de ses 3 métiers, vise en 2022 une hausse d'environ 4% de son cash-flow net courant Groupe (hors effet des cessions 2022), une croissance de 5-6% du cash-flow net courant de la Foncière Santé et une hausse d'environ 3/4% du dividende, sous réserve de la validation de l'assemblée générale...