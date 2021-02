Icade : au rebond après les comptes

(Boursier.com) — Icade , qui restait sur quatre séances de repli, rebondit de 5,3% à 58,5 euros en ce début de semaine. Le groupe immobilier a maintenu son dividende à 4,01 euros par titre malgré la forte baisse des résultats 2020 sur fond de pandémie. Le résultat net, part du groupe, est tombé à 24,2 millions d'euros l'an passé, contre 300,2 millions en 2019, alors que les revenus locatifs sont ressortis à 377 ME, en hausse de 2,3% à périmètre constant.

Les perspectives sont jugées positives pour 2021 avec un Cash-Flow Net courant par action attendu en croissance d'environ 3% (hors effet des cessions 2021) et un dividende 2021 également anticipé en hausse de 3% avec un payout en ligne avec 2020 (83%) et une quote part de PV de cessions, le tout "dans un contexte de situation économique et sanitaire stable".

