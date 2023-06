Icade annonce une nouvelle étape dans la cession d'Icade Santé avec la signature du protocole définitif

(Boursier.com) — Icade a signé ce jour le protocole définitif avec Primonial REIM et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et d'IHE, et confirme ainsi l'organisation de la cession totale de son portefeuille de santé pour une valorisation de 2,6 MdsE, base ANR NTA au 31 décembre 2022.

La conclusion des accords définitifs porte ainsi sur la totalité des actifs de Santé détenus par Icade, soit la liquidité de sa participation dansIcade Santé (IS) et l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), dans la droite ligne des conditions de réalisation décrites dans le communiqué de presse publié par Icade le 13 mars 2023.

Elle intervient après la levée des conditions suspensives et l'obtention de l'avis des instances représentatives du personnel compétentes du groupe Icade.

La réalisation effective de la première étape de l'opération (closing de l'étape 1), consistant en la cession par

Icade de titres Icade Santé pour un montant total de 1,4 MdE, soit 64% de sa participation dans Icade Santé, est attendue courant juillet 2023 au plus tard.

Les termes des accords confirment la volonté des parties de voir se réaliser le solde de l'opération au plus tard à fin 2025 (étapes 2 et 3).

Pour mémoire, l'annonce de cette opération, avec pour conséquence immédiate la perte de contrôle d'Icade dans son activité de Santé, se traduit dès 2023, par la déconsolidation des activités de santé dans les états financiers du groupe.

Comme annoncé, Icade présentera, à l'occasion de ses résultats semestriels, et une fois le closing de l'étape 1 réalisé, l'impact de l'opération sur le CFNC du groupe 2023 et apportera des éléments d'éclairage sur le montant du dividende exceptionnel au titre de l'exercice 2023 ainsi que le calendrier de son versement.