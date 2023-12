Icade : actif à Toulouse

(Boursier.com) — Aux portes de Toulouse, à Blagnac, Klépierre et Cardif, ont choisi le groupement Icade et le groupe CDC Habitat pour développer un nouveau quartier. En synergie avec les activités existantes et avec le centre commercial, sur un site de 3,2 hectares, la ville accueillera des logements, bureaux et commerces de proximité, ainsi que de nombreux espaces verts.

C'est Urbain des Bois, filiale d'Icade Promotion, qui a remporté cet appel à projet, avec le concours des équipes de Synergies Urbaines, et le groupe CDC Habitat. Fort du soutien de la ville, le groupement a imaginé le futur quartier à Blagnac, en s'appuyant à la fois sur le recyclage du foncier existant, sur de nouveaux modes de construction de la ville et la préservation de la nature.

Desservi par le tramway, s'ouvrant sur le Parc du Grand Noble, ce nouveau quartier est situé à 15 minutes à pied du centre ville historique de Blagnac. Avec des logements pour tous, familles, jeunes et seniors, une offre de co-working, du commerce de proximité "Made in Blagnac", une place importante faite à la nature, c'est un nouveau mode d'habiter et de vivre qui sera proposé.

Ce projet exemplaire, en termes d'empreinte carbone et de qualité de vie des habitants, comportera plusieurs émergences proposant des logements aux vues dégagées. Il fera pénétrer le parc du Grand Noble dans ce nouveau quartier et préservera 50% de pleine terre. Il sera par ailleurs un démonstrateur de la démarche Ville en Vue (transformation des entrées de ville), portée par Icade Promotion. Urbain des Bois et le groupe CDC Habitat vont poursuivre la mise au point du projet début 2024 avec la ville de Blagnac, dans la continuité la coopération mise en oeuvre par Klépierre pour la transformation de ce site.