Icade acquiert 9 établissements de santé en Allemagne et en France auprès d'Orpea pour 145 ME

(Boursier.com) — Icade et Orpea ont signé des promesses portant sur l'acquisition d'un portefeuille immobilier de 9 maisons de retraite, dont 8 en Allemagne et 1 en France pour un montant total de 145 ME droits inclus.

L'acquisition de ce portefeuille immobilier, constitué de 8 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne et d'un Ehpad à Marseille (France), s'inscrit dans une opération de Sale and Lease back entre Icade et Orpea, leader mondial de la dépendance. Orpea, qui a assuré le développement de la plupart de ces immeubles, deviendra locataire et continuera d'assurer l'exploitation de ces établissements.

Le portefeuille, représentant un total de 906 lits et 143 appartements pour une surface totale de 55.043 m(2), est constitué principalement d'actifs neufs ou récents :

-4 des 8 actifs situés en Allemagne sont en cours de construction et seront livrés au second semestre 2020 ;

-Les 5 autres actifs sont d'ores et déjà opérationnels.

La durée moyenne des nouveaux baux qui seront mis en place au jour de l'acquisition est de 14 ans.