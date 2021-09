Icade achète en VEFA 'Grand Central' au coeur de Marseille

(Boursier.com) — La Foncière Tertiaire d'Icade a signé le 14 septembre dernier l'acquisition en VEFA d'un immeuble de bureaux de près de 8.500 m2 auprès du promoteur immobilier ARKADEA pour un montant de 32,4 ME. Idéalement situé à quelques encablures du Vieux-Port de Marseille, et à proximité du secteur Euroméditerranée, cet immeuble emblématique, anciennement détenu et occupé par La Poste, a été construit en 1936 par l'architecte Auguste Bluysen.

ARKADEA a retenu l'agence Sud Architectes pour réaliser la restructuration lourde du bâtiment, en s'appuyant sur les équipes opérationnelles d'Icade, d'Icade Promotion et de Poste Immo.

"Grand Central" comptera à terme près de 8.500 m(2) de bureaux incluant notamment un espace de coworking et une offre de services et de restauration, ainsi qu'une terrasse accessible de plus de 110 m(2) en rooftop, offrant une vue panoramique sur le quartier et le Vieux-Port. L'opération, qui sera livrée fin 2023, vise les plus hautes certifications environnementales (HQE BD Excellent et BREEAM RFO Very Good, Label WiredScored Gold).