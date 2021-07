Icade : accord de partenariat inédit

(Boursier.com) — Un accord de partenariat inédit et innovant a réuni quatre acteurs évoluant dans des domaines différents : ICADE PROMOTION, référence de la promotion immobilière, SEGRO, acteur européen majeur de l'immobilier logistique, la SNCF, ainsi que le gestionnaire de la dalle des Olympiades, l'ASL Olympiades afin que cette dernière confie à la SemPariSeine la conduite de la suite des études urbaines.

À ce titre, l'AUC Architectes Urbanistes, Grand Prix de l'Urbanisme 2021, poursuit le travail engagé précédemment sur le territoire avec une mission de précision du MasterPlan Olympiades 2030.

Ce partenariat a été présenté en mars dernier au sein des "Ateliers Olympiades", qui réunit les principaux acteurs du territoire à l'initiative du Premier Adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire et du maire du 13ème arrondissement, Jérôme Coumet. Il fait suite à la signature en juillet 2020 des promesses foncières entre SNCF et les lauréats du concours Réinventer Paris 2 sur le site de la gare des Gobelins avec le projet Re-prendre Racines, Icade Promotion et SEGRO.

Le groupement Icade Promotion-SEGRO a par ailleurs mandaté la SemPariSeine pour l'assister dans la conduite de la concertation auprès des habitants. Une réunion de lancement du processus d'information, de participation et de contribution du public est prévue dès la rentrée prochaine.