Icade : à quel prix ?

Icade : à quel prix ?









Crédit photo © Icade

(Boursier.com) — Icade monte de 0,5% à 61,35 euros ce jeudi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF vise désormais un cours de 70 euros sur le dossier en restant 'neutre'. Morgan Stanley était de son côté repassé à 'surpondérer' avec un objectif ajusté de 65 à 69 euros. Le groupe immobilier a maintenu son dividende à 4,01 euros par titre, malgré la forte baisse des résultats 2020 sur fond de pandémie. Rappelons que le résultat net part du groupe est tombé à 24,2 millions d'euros l'an passé, contre 300,2 millions en 2019, alors que les revenus locatifs sont ressortis à 377 ME, en hausse de 2,3% à périmètre constant.

Les perspectives sont jugées positives pour 2021 avec un Cash-Flow Net courant par action attendu en croissance d'environ 3% (hors effet des cessions 2021) et un dividende 2021 également anticipé en hausse de 3% avec un payout en ligne avec 2020 (83%) et une quote part de PV de cessions, le tout "dans un contexte de situation économique et sanitaire stable".