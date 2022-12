Icade a finalisé l'acquisition de l'immeuble Défense Parc situé à Nanterre Préfecture

(Boursier.com) — A la suite de la signature le 21 octobre dernier de la promesse d'achat, Icade a finalisé le 19 décembre l'acquisition de l'immeuble Défense Parc situé à Nanterre Préfecture (92). Cet actif composé de 2 bâtiments sur près de 20.000 m(2) est situé, rue des 3 Fontanots, au coeur du quartier des Terrasses de l'Arche à Nanterre Préfecture, face à la station du RER A. Il est entièrement loué à 2 locataires de premier plan, le ministère de l'Intérieur et SCC France.

Situé à proximité immédiate de la station du RER A et de la future gare RER E Nanterre La Folie, et à moins de 10 minutes en transports de Paris QCA, cet immeuble offre une large gamme de services telle qu'un restaurant d'entreprise, une cafétéria ainsi que des places de parking avec recharge pour véhicules électriques. De plus, le bâtiment, disposera à terme d'un auditorium au rez-de-chaussée.

Cette acquisition d'un immeuble "value add" (entièrement loué pour quelques années) pour un montant de 63 ME, dans un territoire en pleine mutation (arrivée de nouveaux sièges sociaux, nouvelle ligne de métro express, etc.) et sur lequel la Foncière Tertiaire est déjà très présente, offre un potentiel de création de valeur à terme lié à un futur redéveloppement.

"Cette opération illustre la capacité du Groupe à saisir les opportunités se présentant sur le marché et la poursuite de la gestion dynamique des actifs du portefeuille d'Icade. Elle nous permet de renforcer notre positionnement sur le territoire stratégique de Nanterre Préfecture, idéalement situé dans le prolongement de la Défense", commente Olivier Wigniolle, Directeur Général.