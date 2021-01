Icade : 5 338 réservations en 2020

(Boursier.com) — En 2020, sur le segment résidentiel, Icade Promotion dit avoir enregistré 5.338 réservations, soit une hausse de +5,4% par rapport à 2019, ainsi que 5.208 ventes notariées, soit une hausse de +15%.

Par ailleurs, Icade fait part de l'acquisition d'Ad Vitam, une société de promotion immobilière spécialisée en logements et bureaux, basée à Montpellier. Avec cette acquisition, Icade a pour ambition de développer la marque Ad Vitam by Icade qui sera centrée sur la réalisation de campus d'entreprises dédiés à la "soft industrie" et à forte valeur ajoutée environnementale et énergétique. L'opération a été finalisée le 30 décembre 2020.

Le portefeuille d'opérations acquis en promotion résidentielle, bureaux et activités représente un potentiel de chiffre d'affaires de l'ordre de 70 ME HT, renforçant ainsi le positionnement d'Icade Promotion en Occitanie.