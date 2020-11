IBM va acquérir Instana pour renforcer sa stratégie basée sur le Cloud hybride et l'IA

(Boursier.com) — IBM a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour acquérir Instana, une société de supervision et d'observabilité de performances des applications. Cette acquisition aidera les entreprises à mieux gérer la complexité des applications modernes qui foisonnent dans le Cloud hybride. L'annonce d'aujourd'hui confirme la stratégie d'IBM en matière de Cloud hybride et d'IA et renforce ses capacités d'automatisation basées sur l'IA. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Avec l'acquisition d'Instana, IBM aidera les entreprises à relever le défi de la gestion des performances des applications par plusieurs équipes et sur plusieurs Clouds i.

C'est également un autre exemple de la façon dont IBM enrichit ses capacités d'automatisation basées sur l'IA, notamment :

-Le lancement d'IBM Watson AIOps en début d'année, l'offre d'IBM en matière d'IA pour automatiser la façon dont les entreprises détectent, diagnostiquent et répondent aux anomalies informatiques en temps réel ;

-Son acquisition de WDG Automation pour offrir aux clients un accès plus large à l'automatisation intelligente grâce à des robots logiciels ;

-Son partenariat étendu avec ServiceNow pour développer une solution commune afin d'aider les entreprises à réduire les risques opérationnels et les coûts en appliquant l'IA pour automatiser les opérations informatiques ;

-Et des mises à jour continues de l'IBM Cloud Pak for Automation conçu pour aider les entreprises à stimuler l'innovation dans leurs environnements informatiques en expansion et à accélérer leur transformation numérique.

"Nos clients sont aujourd'hui confrontés à la gestion d'un paysage technologique complexe rempli d'applications et de données critiques qui s'exécutent dans une variété d'environnements Clouds hybrides - des Clouds publics, des Clouds privés et en local", a déclaré Rob Thomas, Senior Vice President, Cloud and Data Platform, IBM. "L'acquisition d'Instana par IBM est une nouvelle étape importante que nous franchissons pour fournir aux entreprises le portefeuille le plus complet de solutions automatisées par l'IA afin de relever cet énorme défi et de contribuer à anticiper les incidents informatiques imprévus qui peuvent entraîner une perte de revenus et de réputation pour une entreprise".

Instana, dont le siège social se trouve à Chicago et le centre de développement en Allemagne, offre aux entreprises la possibilité de gérer les performances d'applications "Cloud-native" complexes et modernes, quel que soit le lieu où elles résident - sur des appareils mobiles, des Clouds publics et privés ou en local, y compris sur l'IBM Z.

La plateforme d'observabilité d'entreprise d'Instana permet d'acquérir automatiquement une compréhension contextuelle approfondie des applications Cloud et fournit des informations utiles pour indiquer la meilleure façon de prévenir et de résoudre les problèmes informatiques qui pourraient nuire à l'entreprise ou réduire la satisfaction des clients - tels que des temps de réponse lents, des services qui ne fonctionnent pas ou des infrastructures en panne.

Une fois que les capacités d'Instana seront intégrées à IBM, les entreprises seront en mesure d'alimenter Watson AIOps avec les informations provenant d'Instana. Ces informations pourront alors être comparées aux éléments du fonctionnement normal d'une application et, grâce à l'IA, déclencher des alertes pour résoudre rapidement les problèmes avant qu'ils n'aient un impact négatif sur telle ou telle transaction ou activité. Cela peut contribuer à éliminer la nécessité de surveiller et de gérer manuellement les applications par le personnel informatique, libérant ainsi ces employés pour qu'ils puissent se concentrer sur l'innovation et un travail à plus forte valeur ajoutée.

"Avec la responsabilité supplémentaire d'assurer la qualité de conception et d'exécution des logiciels qu'elles développent, les équipes DevOps ont besoin d'une nouvelle génération de capacités de surveillance et d'observabilité de performances des applications pour réussir", a déclaré Mirko Novakovic, co-founder et CEO d'Instana. "Les capacités d'observabilité d'Instana combinées aux capacités d'automatisation basées sur l'IA d'IBM dans les environnements Clouds hybrides donneront aux clients une vue complète des performances de leurs applications pour optimiser au mieux leurs opérations".