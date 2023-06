IBM s'offre Apptio pour 4,6 milliards de dollars

(Boursier.com) — Belle opération de croissance externe pour IBM. Big Blue va racheter la société de logiciels Apptio pour 4,6 milliards de dollars en numéraire. La firme utilisera ses liquidités disponibles pour financer la transaction, qui devrait être conclue au second semestre 2023. Apptio appartient actuellement à la société de capital-investissement Vista Equity Partners, qui l'avait reprise pour 1,9 milliard de dollars en 2019. Fondée en 2007, Apptio propose notamment des services d'informatique dématérialisée (cloud) et des logiciels de gestion d'entreprise. Elle aide les sociétés à gérer et à comprendre leurs dépenses en services cloud et propose des fonctionnalités telles que la budgétisation informatique, les prévisions et les analyses financières. En pleine croissance, Apptio a plus de 1.500 clients.

"La technologie change les affaires à un rythme et à une vitesse que nous n'avons jamais vus auparavant. Pour capitaliser sur ces changements, il est essentiel d'optimiser les investissements qui génèrent une meilleure valeur commerciale, et c'est exactement ce qu'Apptio fait", a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM. "Les offres d'Apptio, combinées au logiciel d'automatisation informatique d'IBM et à la plate-forme d'intelligence artificielle watsonx, offrent aux clients l'approche la plus complète pour optimiser et gérer tous leurs investissements technologiques".