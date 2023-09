IBM s'engage à former 2 millions de personnes à l'intelligence artificielle en trois ans

(Boursier.com) — Pour aider à combler le déficit mondial de compétences en intelligence artificielle (IA), IBM a annoncé son engagement à former deux millions d'apprenants en IA d'ici la fin de 2026. Pour atteindre cet objectif à l'échelle mondiale, IBM élargit ses collaborations en matière d'éducation à l'IA avec des universités du monde entier, collabore avec des partenaires pour offrir une formation à l'IA aux apprenants adultes et lance de nouveaux cours d'IA générative par l'intermédiaire de la plateforme IBM SkillsBuild.

Cette initiative s'appuiera sur les programmes de développement de carrière déjà existants d'IBM afin d'offrir un meilleur accès à l'enseignement de l'IA et aux postes techniques les plus demandés.

Selon une étude mondiale menée par l'IBM Institute of Business Value, les dirigeants interrogés estiment que la mise en place de l'IA et de l'automatisation nécessitera la requalification de 40 % de leurs effectifs au cours des trois prochaines années, principalement ceux qui occupent des postes au niveau débutant. Cela renforce encore le fait que l'IA générative crée une demande pour de nouveaux métiers et de nouvelles compétences.

"Les compétences en IA seront essentielles à la main-d'oeuvre de demain", a déclaré Justina Nixon-Saintil, IBM Vice President & Chief Impact Officer. "C'est pourquoi nous investissons dans la formation à l'IA, avec l'engagement d'atteindre deux millions d'apprenants en trois ans. Nous développons IBM SkillsBuild pour collaborer avec des universités et des organisations à but non lucratif sur une nouvelle éducation à l'IA générative pour les apprenants du monde entier."