IBM : retour surprise de la croissance au 1er trimestre !

IBM : retour surprise de la croissance au 1er trimestre !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM a publié lundi soir après la clôture de Wall Street des résultats et des ventes supérieurs aux attentes des analystes financiers. Le cours du géant des services numériques gagnait près de 3% dans les cotations post-séance après la publication des comptes, après avoir fini la séance à 133,12$ (-0,4%).

Au premier trimestre 2021, le bénéfice net du groupe a atteint 955 millions de dollars (1,06$ par action) contre 1,18 milliard de dollars un an plus tôt (1,31$ par action). En données ajustées des éléments non récurrents, le bpa s'établit à 1,77$, alors que les analystes tablaient sur 1,69$ (consensus FactSet).

Les revenus ont augmenté de 1% pour atteindre 17,73 Mds$ (contre 17,57 Mds$ au T1 2020), alors que le consensus était logé à 17,32 Mds$. Bien que modeste, il s'agit de la première progression des ventes trimestrielles d'IBM depuis... 2018 (11 trimestres) !

Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a expliqué dans un communiqué que le groupe avait profité en début d'année 2021 d'une "forte performance dans le cloud, grâce à une adoption croissante par ses clients de sa plateforme de cloud hybride". Il a aussi fait état d'un croissance dans les logiciels et le conseil qui ont contribué à donner un démarrage solide de l'année.

M. Krishna s'est dit "confiant de réaliser une croissance des ventes sur l'ensemble de 2021 et d'atteindre nos objectifs en matière de free cash flow ajusté".

En 2020, IBM avait vécu une année difficile sur fond de crise du coronavirus. Son bénéfice net avait reculé pour la 7è année consécutive, et ses ventes avaient fléchi pour la 8e fois sur les 9 dernières années. Une situation qui a justifié l'annonce, à l'automne 2020, d'une scission du géant informatique en deux entités en vue d'un recentrage sur le "cloud".