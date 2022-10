IBM relève ses prévisions !

(Boursier.com) — IBM a agréablement surpris hier soir par sa publication, affichant pour le trimestre clos des revenus supérieurs aux attentes et relevant par ailleurs ses prévisions annuelles. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe d'Armonk, New York, a annoncé ainsi des revenus en augmentation de 6,5% à 14,1 milliards de dollars, à comparer à un consensus de marché de 13,5 milliards. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,81$, en ligne avec le consensus de marché. Impacté par une chargé déjà annoncée de 5,9 milliards de dollars pour les obligations de pensions auprès de Prudential et MetLife, le résultat net ressort en pertes à hauteur de 3,2 milliards. IBM se montre assez confiant et table, pour l'exercice, sur une croissance des revenus supérieure à la guidance antérieure - qui était voisine de 5%. Le free cash flow devrait atteindre l'estimation de 10 milliards de dollars.

Le management évoque un très bon trimestre, et s'attend donc à ce qu'IBM dépasse son objectif de revenus, avec la résilience du cloud et la demande robuste en services digitaux. Le groupe IT affiche donc une belle résistance, malgré l'impact du dollar fort, réalisant d'ailleurs des croissances à deux chiffres sur tous ses segments et géographies à devises constantes, sur le trimestre clos.