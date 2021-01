IBM perd plus de 9%, les résultats en berne

IBM perd plus de 9%, les résultats en berne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM a annoncé jeudi après la clôture de Wall Street des résultats déprimés au 4e trimestre 2020, qui font chuter le cours du groupe informatique de près de 10% vendredi à Wall Street. Sur l'ensemble de l'année dernière, le bénéfice net du groupe a reculé pour la 7è année consécutive, et les ventes ont fléchi 8 fois sur les 9 dernières années. De quoi justifier l'annonce, à l'automne dernier, d'une scission en deux entités du géant américain des services informatiques en vue d'un recentrage sur le "cloud".

A Wall Street, le cours d'IBM chutait vendredi de 9,7% en séance, à 118,88$, portant son recul à 5,5% depuis le début de l'année et à 15,4% depuis un an.

Au 4e trimestre, le bénéfice net de "Big Blue" a reculé à 1,36 Md$, soit 1,51$ par action contre 4,11$ par action lors de la même période de 2019 (-63%). Après ajustements, notamment pour charges de restructuration, le bpa a atteint 2,07$ contre 4,79$ in an plus tôt (-57%). Les ventes ont reculé de 6,5% à 20,37 Md$ contre 21,78 Mds$ en 2019. Les ventes du groupe ont désormais reculé 30 fois sur les 34 derniers trimestres.

Les analystes s'attendaient à un bpa ajusté de 1,81$ et des ventes de 20,7 Mds$.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le bpa ajusté est tombé à 8,67$ contre 12,81$ en 2019 (-32%), tandis que les revenus sont tombés à 73,62 Mds$ contre 77,15 Mds$ en 2019 (-4,5%). Début 2020, les analystes espéraient, notamment grâce à l'acquisition de Red Hat, que le groupe parviendrait à dégager un bpa ajusté de 13,30$ sur un chiffre d'affaires de 79,4 Mds$, mais ces prévisions ont été balayées par la crise du coronavirus.

En 2021, "Big Blue" subira une cure volontaire d'amaigrissement avec le "spinoff" prévu de sa division services de gestion d'infrastructures ("IT outsourcing"). L'apport de Red Hat et le changement de directeur général, avec l'arrivée d'Arvind Krishna en avril 2020, devraient permettre au groupe de mieux se positionner sur le marché porteur du moment, le "cloud", et en particulier les infrastructures de cloud hybride, ainsi que l'intelligence artificielle.