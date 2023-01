IBM : pas assez de licenciements ?

(Boursier.com) — IBM évoluait en repli de 2% après bourse à Wall Street hier soir. Pourtant, le géant américain des services technologiques a affiché sa meilleure croissance annuelle des revenus en une décennie et battu le consensus de profits et de revenus sur le quatrième trimestre. Les revenus annuels du groupe de services IT et de consulting ont progressé de 5,5% à 60,5 milliards de dollars, avec la stratégie de développement dans le cloud hybride. Néanmoins, la dynamique s'est quelque peu brisée au quatrième trimestre, avec des revenus stables à 16,7 milliards. En outre, les ventes de l'année 2021 étaient quant à elles les plus faibles depuis 1987, posant une base de comparaison très favorable.

IBM a révélé hier soir un bénéfice du quatrième trimestre de 2,71 milliards de dollars soit 3,13$ par action. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,6$, contre 3,35$ sur la période correspondante de l'année antérieure et 3,59$ de consensus. Les revenus sont quant à eux légèrement supérieurs aux attentes sur le trimestre clos. Le cash flow 2022 d'IBM s'est établi à 9,3 milliards de dollars, contre 10 milliards de consensus de marché. Le bénéfice ajusté annuel s'est affiché à 7,93$ par action.

IBM a aussi annoncé les suppressions programmées de 3.900 postes dans le cadre de certains désinvestissements, avec la scission de Kyndryl et d'une partie de Watson Health. Certains spécialistes estiment que ces annonces ont pu décevoir, dans la mesure où les investisseurs attendaient sans doute des réductions d'effectifs plus importantes...

IBM table sur une croissance des revenus 2023 voisine de 5% à devises constantes, contre 12% pour l'exercice clos. Le free cash flow est anticipé à 10,5 milliards de dollars, en augmentation de plus d'un milliard de dollars.