IBM ne fait toujours pas rêver à Wall Street

(Boursier.com) — IBM , le géant américain des services technologiques, a raté le consensus de revenus hier soir pour son deuxième trimestre mais battu le consensus de profits. Le groupe maintient ses estimations annuelles de croissance des ventes allant de 3 à 5% et table par ailleurs sur un free cash flow de 10,5 milliards de dollars pour l'exercice. Au deuxième trimestre, IBM a annoncé des ventes de 15,5 milliards de dollars, sans grande évolution par rapport à l'année précédente et légèrement inférieures au consensus de place. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,18$, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 2$ environ.

Le management réoriente le groupe autour des logiciels et des services. Les ventes de logiciels ont augmenté de 7,2% pour atteindre 6,6 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de l'unité Red Hat a bondi de 11%, une accélération par rapport à la période précédente. Les revenus du conseil ont augmenté de 4,3% pour atteindre 5 milliards de dollars sur le trimestre clos fin juin. Le groupe d'Armonk, New York, évoque sur ce segment un pipeline d'activités solide, bien que des projets discrétionnaires continuent d'être retardés. Néanmoins, le ralentissement de la croissance du conseil par rapport au premier trimestre confirme des dépenses informatiques sous pression. Le manque à gagner d'IBM au cours du trimestre provient en grande partie de son segment d'infrastructure. L'unité a affiché un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 3,9 milliards. Du côté de l'IA, et alors que le cours d'IBM n'a pas bénéficié de l'euphorie récente, notons que "Big Blue" déploie sa propre solution, baptisée WatsonX. IBM a annoncé enfin le mois dernier l'acquisition pour 4,6 milliards de dollars d'Apptio, plateforme de gestion de budget informatique.