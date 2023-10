IBM maintient ses prévisions, mais montre des signes de ralentissement

(Boursier.com) — IBM a dévoilé hier soir pour son troisième trimestre des résultats supérieurs aux anticipations de marché, faisant état d'un bénéfice ajusté par action de 2,2$ à comparer à un consensus de 2,12$, et des revenus de 14,75 milliards de dollars (+4,6%) contre 14,7 milliards pour l'estimation moyenne des brokers. Arvind Krishna, le PDG d'IBM, met notamment en avant l'adoption de watsonx.ai par les clients, outil intégré à la plateforme IBM watsonx qui rassemble de nouvelles fonctionnalités d'IA générative. IBM a aussi bénéficié d'une demande stable pour ses solutions software et de résultats résistants de la division PC. Le groupe maintient pour l'heure sa guidance annuelle, visant une augmentation des revenus et du cash flow libre. IBM dit par ailleurs avoir enregistré des centaines de millions de dollars de contrats liés à l'IA générative, les clients se pressant d'intégrer l'IA dans leurs opérations.

Par segment, IBM a dévoilé une augmentation de 8% à changes constants des revenus de la division logiciels comprenant Apptio - acquis pour 4,6 milliards de dollars. Les ventes totales de cette division atteignent 6,3 milliards. Red Hat a ralenti avec une croissance de 9%. L'activité PC a réalisé des revenus trimestriels en retrait de 3% à 3,3 milliards de dollars, mais supérieurs au consensus. La division consulting a affiché 5 milliards de dollars de revenus, performance légèrement inférieure au consensus Bloomberg (5,1 milliards), le management évoquant l'impact adverse de la force du dollar. Jim Kavanaugh, directeur financier du groupe, a indiqué néanmoins que le comportement des clients de consulting n'avait pas vraiment évolué depuis le début de l'année.

Pour l'exercice, le groupe table donc toujours sur des ventes en croissance de 3 à 5% et un free cash flow d'environ 10,5 milliards de dollars. Les ralentissements constatés concernant Red Hat et le consulting seront toutefois surveillés, certains analystes craignant que les choses ne se compliquent encore au quatrième trimestre dans un contexte géopolitique et économique qui s'annonce tendu.