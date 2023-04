IBM : les profits dépassent les attentes

(Boursier.com) — IBM a publié hier soir, après bourse à Wall Street, un bénéfice supérieur aux attentes mais des revenus un peu courts. Le géant américain des services technologiques table sur une année en légère croissance, avec un solide deuxième semestre. Le groupe d'Armonk a affiché sur son premier trimestre fiscal des revenus de 14,25 milliards de dollars, sans grande évolution en glissement annuel mais en hausse de 4,4% à devises constantes, pour un bénéfice ajusté par action de 1,36$ à comparer à un consensus de 1,26$. Le consensus de revenus était de 14,35 milliards. Les revenus software ont progressé de 3% sur le trimestre clos, en comparaison de l'an dernier, et de 6% à devises constantes. Les revenus de consulting se sont améliorés de 3% en données consolidées et de 8% à changes constants. Les revenus des activités infrastructure ont enfin décliné de 4% sur une base consolidée et s'affichent stables à devises constantes. Le free cash flow a été de 1,3 milliard de dollars sur le trimestre.

Le management anticipe un ralentissement en fin de premier semestre, mais la croissance devrait ensuite s'améliorer, permettant à IBM de viser une croissance annuelle de 3 à 5%, en ligne avec les anticipations de marché. Le groupe maintient par ailleurs un objectif de free cash flow de 10,5 milliards de dollars sur l'exercice.