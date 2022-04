IBM : le consulting en renfort

(Boursier.com) — IBM a publié hier soir des comptes marqués par une croissance supérieure aux attentes, alimentée par le software et le consulting. Big Blue affirme par ailleurs que la performance annuelle devrait être au plus haut niveau de la guidance antérieure. Sur le premier trimestre fiscal, le géant informatique a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,4$, contre 1,38$ de consensus et 1,77$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 14,2 milliards de dollars, dépassant de 3% le consensus et affichant une augmentation de 8% en glissement annuel. Les revenus cloud ont progressé de 14% à 5 milliards. Le groupe voit donc une croissance des ventes 2022 en haut de fourchette, malgré un impact de 300 millions de dollars du fait de la suspension des activités en Russie. Le management évoque par ailleurs l'inflation salariale, mais note que l'attrait des clients pour une digitalisation des opérations soutient grandement l'activité de consulting.