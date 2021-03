IBM lance de nouveaux services pour simplifier la sécurité du Cloud hybride

IBM lance de nouveaux services pour simplifier la sécurité du Cloud hybride









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM Security annonce de nouveaux services conçus pour aider les entreprises à gérer leur stratégie, leurs politiques et leurs contrôles de sécurité du Cloud dans les environnements de Cloud hybride. Ces services associent des technologies "Cloud natives", IBM et tierces à l'expertise d'IBM pour aider les entreprises à créer une approche de sécurité unifiée au sein de leurs écosystèmes Cloud.

Aujourd'hui, les entreprises exploitent un mélange de ressources Cloud et en local pour trouver un équilibre entre agilité, sécurité et réduction des coûts. Si la flexibilité du Cloud hybride peut offrir de nombreux avantages, beaucoup d'entreprises sont confrontées au défi de conserver une bonne visibilité et de gérer efficacement l'étendue des contrôles de sécurité dans cet environnement informatique dispersé. Les mauvaises configurations du Cloud ont été l'une des principales causes de violations de données selon le rapport 2020 sur le coût d'une violation de données, représentant près d'une violation de données sur 5 étudiées.

Disponible dès aujourd'hui, la suite élargie de services de sécurité d'IBM pour le Cloud (IBM Security Services for Cloud) est conçue pour aider les entreprises à adopter une stratégie de sécurité cohérente dans leurs environnements Cloud hybride - avec l'aide de spécialistes d'IBM ayant l'expertise nécessaire pour gérer les contrôles de sécurité natifs sur Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure, entre autres. Les services d'IBM peuvent aider les entreprises à évaluer la posture de sécurité du Cloud actuelle, ainsi qu'à créer et gérer les accès, les politiques et les contrôles techniques pour protéger les ressources Cloud nouvelles et existantes.

Les services s'appuient sur l'IA et l'automatisation pour aider à identifier et à hiérarchiser les risques, à répondre aux menaces potentielles dans les environnements Cloud d'une entreprise, et à connecter ces données avec leurs opérations de sécurité plus larges et leurs systèmes en local.