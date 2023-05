IBM : la technologie IBM Watson sera intégrée dans les solutions SAP

(Boursier.com) — SAP SE et IBM ont annoncé que la technologie IBM Watson sera intégrée dans les solutions SAP afin de fournir de nouvelles informations et une automatisation basées sur l'IA pour aider à accélérer l'innovation et créer des expériences utilisateur plus efficaces et efficientes à travers le portefeuille de solutions SAP.

SAP utilisera les fonctionnalités d'IBM Watson pour alimenter son assistant numérique dans SAP Start, qui fournit un point d'entrée unique pour les solutions Cloud de SAP. Avec SAP Start, les utilisateurs peuvent rechercher, lancer et utiliser de manière interactive des applications fournies par les solutions Cloud de SAP et SAP S/4HANA Cloud.

Les nouvelles capacités d'IA de SAP Start seront conçues pour aider les utilisateurs à accroître leur productivité grâce à des compétences en langage naturel et à des informations prédictives utilisant les solutions d'IA d'IBM Watson, fondées sur les principes de confiance, de transparence et de confidentialité des données d'IBM.

"Cette collaboration majeure avec IBM vise à offrir aux clients SAP une meilleure expérience utilisateur, une prise de décision plus rapide et une meilleure analyse pour les aider à transformer leurs processus métier", a déclaré Christian Klein, PDG et membre du conseil d'administration de SAP SE. "Travailler ensemble pour intégrer davantage d'IA, de machine learning et d'autres technologies intelligentes dans les solutions SAP peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats business pour nos clients communs. L'annonce d'aujourd'hui, ainsi que celle récente de notre utilisation élargie de Red Hat Enterprise Linux, est une parfaite illustration de la façon dont le partenariat de 50 ans entre nos entreprises continue de se renforcer et de faire avancer l'industrie."