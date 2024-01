IBM flambe à Wall Street

(Boursier.com) — IBM , le géant américain des services technologiques, s'enflammait hier soir de plus de 8% après bourse à Wall Street. Le groupe a publié en effet pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice opérationnel par action de 3,87$, tandis que le consensus se situait à 3,76$. Les revenus trimestriels ont également dépassé les attentes à 17,38 milliards de dollars. Le management mise par ailleurs sur l'intelligence artificielle, jugeant que le développement des usages IA par les clients devrait apporter une "incroyable valeur". Pour le trimestre écoulé, les revenus se sont appréciés de plus de 4%, avec une progression de 6% dans le consulting à 5 milliards de dollars, mais un recul dans le software à 7,5 milliards de dollars. Red Hat n'a progressé que de 8%, loin de ses performances historiques.

Le groupe a fourni une guidance assez solide de revenus et de cash flow pour l'exercice 2024. Ainsi, IBM table sur un cash flow libre d'environ 12 milliards de dollars sur l'exercice, bien supérieur au consensus qui ne dépassait pas les 11 milliards. La croissance des revenus cette année est attendue à un chiffre moyen, contre 3% de consensus. Le groupe d'Armonk a aussi mentionné des réductions d'effectifs attendues cette année. "La demande des clients pour l'IA s'accélère et notre volume d'affaires pour Watsonx et l'IA générative a presque doublé entre le troisième et le quatrième trimestre", indique par ailleurs le directeur général Arvind Krishna à propos de la plateforme IA de "Big Blue".