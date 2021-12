IBM étend ses capacités de découverte de matériaux basées sur l'IA

(Boursier.com) — IBM annonce de nouvelles améliorations apportées à RoboRXN, un laboratoire automatisé par l'IA basé sur le Cloud et conçu pour permettre la découverte et la création à distance de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux. Lancé en 2018, RXN for Chemistry (RXN pour la chimie) -- l'IA derrière RoboRXN -- a été utilisé par plus de 29.000 utilisateurs et a accumulé plus de cinq millions de prédictions de réactions dans le but de rationaliser le processus scientifique autour de la découverte et de la création de nouveaux matériaux.

Si RoboRXN exploite des capacités de pointe en matière de Cloud et d'IA pour améliorer la découverte de matériaux, il est essentiel que ce processus soit sécurisé pour les organisations qui travaillent avec des données propriétaires. En outre, il est de plus en plus nécessaire d'améliorer la durabilité tout au long des processus de fabrication, y compris les réactions chimiques qui transforment les matières premières en produits finis.

Pour relever ces défis, IBM proposera désormais deux nouvelles fonctionnalités dans RoboRXN :

-Sécurité et personnalisation : de nouvelles fonctionnalités Cloud permettent aux utilisateurs d'entraîner RXN directement avec des ensembles de données sensibles pour une expérimentation plus sécurisée et la personnalisation des modèles de prédiction à l'aide de connaissances propriétaires.

-Des processus chimiques plus écologiques : un nouveau modèle d'IA aide désormais les chimistes à prédire et à identifier rapidement des enzymes plus respectueuses de l'environnement. Les enzymes sont des molécules biologiques très complexes nécessaires à la conversion de matériaux en produits tels que le papier, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les arômes.

IBM annonce également de nouvelles collaborations avec Atinary, Arctoris, Chemspeed Techonologies AG, Syngenta et Thieme Chemistry afin de continuer d'accélérer la synthèse et les tests de nouveaux matériaux dans de nombreuses industries à l'aide de RoboRXN.