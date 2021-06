IBM et Telefonica Tech lancent des solutions Cloud hybride d'entreprise basées sur l'IA et la blockchain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Telefonica Tech, la holding de Telefonica dédiée aux activités numériques, et IBM ont annoncé aujourd'hui de nouvelles solutions de Cloud hybride qui contribueront à alimenter la transformation numérique des entreprises grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la technologie blockchain. Ces solutions, un assistant virtuel alimenté par l'IA et une plateforme blockchain pour les actifs de l'entreprise, font partie de la collaboration continue de Telefonica et d'IBM pour adopter une stratégie de Cloud hybride ouvert qui peut accélérer la façon dont les entreprises innovent afin de répondre aux nouveaux besoins des clients d'aujourd'hui.

Telefonica Tech et IBM ont créé une solution d'assistant virtuel alimenté par l'IA pour rationaliser le service client des entreprises et des entités publiques. IBM Global Business Services (GBS) a formé et mis en oeuvre la solution, qui utilise IBM Watson Assistant et est déployée sur le Cloud Garden de Telefónica Tech, une plateforme de Cloud hybride qui fonctionne sur Red Hat OpenShift. Les entreprises peuvent disposer d'un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui s'adapte à différents cas d'utilisation et qui être intégré en toute sécurité dans un environnement omnicanal.

langage naturel

En utilisant les capacités de traitement du langage naturel d'IBM Watson Assistant, la nouvelle solution est conçue pour accroître l'efficacité et améliorer l'expérience client en fournissant des informations rapides, cohérentes et fiables sur une variété de plateformes de messagerie, d'applications, de dispositifs ou de canaux. La solution contribue à éliminer les problèmes de temps d'attente et de recherches fastidieuses en automatisant les questions fréquemment posées et les tâches courantes telles que l'aide à la modification des informations client, les questions de facturation, le traitement des réclamations, etc.

En conséquence, l'automatisation et la mise à jour des données clients libèrent les agents du service clientèle pour qu'ils se concentrent sur les problèmes les plus complexes des clients. En outre, la solution permet d'automatiser la manière dont les entreprises gèrent les fonctions internes telles que le support informatique, les processus de ressources humaines, les processus de recouvrement, de dette et de prélèvement automatique, etc.

La solution blockchain optimise la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des actifs

En parallèle, Telefonica Tech et IBM ont conçu une nouvelle solution utilisant la plateforme IBM Blockchain, basée sur des technologies de Cloud hybride ouvert, pour améliorer la façon dont les entreprises tracent leurs actifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La solution offre une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement et permet la traçabilité, de manière sécurisée, de tout type de matériel grâce à une norme ouverte.

Conçue pour être personnalisée et évolutive, Telefónica Global Technology utilise d'abord la solution en interne et commencera à la mettre en oeuvre dans son écosystème de gestion des actifs et de la chaîne d'approvisionnement en Espagne et en Allemagne, avec pour objectif de l'étendre aux autres opérateurs du groupe.