IBM et Samsung Electronics annoncent une percée dans la conception de semi-conducteurs

(Boursier.com) — IBM et Samsung Electronics ont annoncé conjointement une percée dans la conception de semi-conducteurs utilisant une nouvelle architecture de transistors verticaux qui montre la voie à suivre pour aller au-delà de la nanofeuille, et a le potentiel de réduire la consommation d'énergie de 85% par rapport à un transistor à effet de champ à ailettes à échelle réduite (finFET).

La pénurie mondiale de semi-conducteurs a mis en évidence le rôle essentiel des investissements dans la recherche et le développement de puces et l'importance des puces dans tous les domaines, de l'informatique aux appareils électroménagers, en passant par les dispositifs de communication, les systèmes de transport et les infrastructures critiques.

L'innovation des deux entreprises en matière de semi-conducteurs a été réalisée au complexe nanotechnologique d'Albany, dans l'État de New York, où les chercheurs travaillent en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour repousser les limites de la mise à l'échelle de la logique, ainsi que des capacités des semi-conducteurs.

Cette approche collaborative de l'innovation fait du complexe nanotechnologique d'Albany un écosystème mondial de premier plan pour la recherche sur les semi-conducteurs et crée un solide pipeline d'innovation, contribuant à répondre aux demandes de fabrication et à accélérer la croissance de l'industrie mondiale des puces.