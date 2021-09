IBM et Mercedes lancent "Stolen Vehicle Help" pour le service Mercedes me

(Boursier.com) — IBM et Mercedes ont annoncé le développement réussi de "Urban Guard - Stolen Vehicle Help", un nouveau service de l'application Mercedes me conçu pour aider à retrouver les véhicules volés. Cette solution s'appuie sur une collaboration antérieure entre IBM et Daimler, la société mère de Mercedes, pour développer des services pour les voitures connectées tels que "ready to".

Selon le National Insurance Crime Bureau, une organisation américaine du secteur, les vols de voitures ont connu une augmentation de 9,2% en 2020. A cet effet, les services numériques pour les voitures connectées peuvent offrir une solution afin d'aider à faire face à ce risque et à améliorer le potentiel des forces de l'ordre pour retrouver les véhicules perdus ou volés.

Intégré à l'application Mercedes me, le service "Urban Guard - Stolen Vehicle Help" est conçu pour aider les clients et les forces de l'ordre à suivre et à retrouver les véhicules volés. Étant donné l'importance d'une réaction rapide en cas de vol, le service "Stolen Vehicle Help" recueille des données pertinentes sur le véhicule et le client qui peuvent aider les forces de l'ordre à identifier et à retrouver un véhicule. Ces données, ainsi que les données relatives à la position du véhicule, sont ensuite partagées avec les forces de l'ordre par l'intermédiaire d'un partenaire qui est autorisé à communiquer avec les postes de police du monde entier...