IBM et l'Institut Pasteur mettent en place un mécénat de compétences

IBM et l'Institut Pasteur mettent en place un mécénat de compétences









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM et l'Institut Pasteur ont mis en place un mécénat de compétences - pour accélérer la recherche de traitements thérapeutiques médicamenteux, notamment des maladies infectieuses, grâce à l'intelligence artificielle (IA) et au cloud computing.

La méthode scientifique est composée d'un ensemble d'étapes qui commence souvent par une question, est suivie d'une étude, de la formation d'une hypothèse, du test et de l'évaluation des résultats, et enfin la publication d'un rapport. Si cette méthode a bien servi l'humanité pendant des siècles, la maturité des nouvelles technologies, notamment l'IA, le cloud hybride, l'automatisation et, à terme, l'informatique quantique, peut décupler ce processus.

Avec plus de deux millions d'articles publiés dans 30.000 revues scientifiques chaque année et une quantité innombrable de briques techniques associés (code source, données techniques, échantillons physiques) accessibles à tous, comme le promeut le mouvement Open Science, il est impossible pour les scientifiques de suivre le rythme. C'est là que l'IA peut aider. En collaboration avec les experts d'IBM à Montpellier, les équipes de l'Institut Pasteur vont construire un modèle d'apprentissage (Deep learning), entraîné sur la gigantesque banque unifiée de données sur les protéines (PDBe), pour prédire les caractéristiques des molécules qui bloquent les fonctions des protéines impliquées dans diverses pathologies, comme les maladies infectieuses.

Comme il peut y avoir des milliers de molécules candidates pour un traitement thérapeutique potentiel, l'IA filtrera les meilleures correspondances, pour proposer une sélection de composés chimiques capables de s'attacher aux protéines des agents pathogènes. En faisant cela, le processus de conception des médicaments pourrait être considérablement accéléré. L'IA aidera également les chercheurs à mieux profiler les interactions protéine-protéine impliquées dans le développement des pathologies, ainsi qu'à mieux comprendre la dynamique des infections dans les cellules humaines. Grâce à cette approche innovante, le cycle de développement d'un traitement thérapeutique pourrait être accéléré, passant potentiellement de plusieurs années à quelques mois, voire quelques semaines, tout en économisant des millions de dollars.