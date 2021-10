IBM et Crédit Mutuel accélèrent leur partenariat en lançant AmbitionS

(Boursier.com) — IBM et Crédit Mutuel annoncent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique initié il y a plus de 50 ans, avec la signature du contrat AmbitionS entre Euro-Information, la filiale technologique du Crédit Mutuel, et IBM.

L'objectif est de poursuivre et de renforcer leur collaboration étroite ces quatre prochaines années pour continuer à anticiper les évolutions du secteur bancaire en :

-Accélérant et industrialisant l'utilisation de la donnée, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse automatisée de documents pour développer de nouveaux services, améliorer les processus métiers et protéger les clients et la banque (lutter contre la fraude, assurer la conformité, etc.)

-Transformant le système d'information vers une plateforme cloud privé unifiée, en s'appuyant sur Red Hat OpenShift et fonctionnant en synergie avec IBM Z. Ce cloud privé, hébergé dans les datacenters du Crédit Mutuel situés en France et totalement opéré par les équipes d'Euro-Information, reposera sur une architecture répondant aux exigences de disponibilité, de performance et de sécurité conformes à l'engagement d'intimité numérique et contribuant à l'amélioration du time-to-market et de l'efficacité opérationnelle. Cette approche globale a pour but de conférer au Crédit Mutuel une autonomie durable et contribue aux engagements pris en matière de diminution d'empreinte environnementale et d'une informatique résolument tournée vers les nouveaux usages numériques des clients-sociétaires.

-Créant un pôle de technologies et de compétences IBM à Strasbourg, dédié au Crédit Mutuel, autour de l'intelligence artificielle, de la donnée, du cloud et du mainframe.

"Face à l'explosion des usages du numérique, le plan AmbitionS doit nous permettre d'accélérer le déploiement de nouvelles offres et services pour les 27 millions de clients du Crédit Mutuel et de ses filiales" indique Frantz Rublé, Président d'Euro-Information.

Accélérer la transformation de la banque et de l'assurance avec la création d'un pôle d'excellence dédié à l'innovation technologique, basé à Strasbourg

Le renforcement de ce partenariat stratégique avec IBM se traduit par la création d'un pôle de compétences et technologies à Strasbourg, hébergé dans une structure dédiée au Crédit Mutuel. Ce pôle va permettre d'accélérer la mise à disposition de services et technologies comme l'IA ou le Cloud Privé, en synergie avec la plate-forme IBM Z, pour les clients et sociétaires, les partenaires et les collaborateurs de l'ensemble des fédérations de Crédit Mutuel, et de leurs filiales, adhérentes au Système d'Information Euro-Information.

Une approche de co-création est envisagée en vue d'accélérer les échanges et le partage de connaissances entre Euro-Information et IBM Research (dont Paris-Saclay). Dans cette perspective, il est prévu de renforcer les équipes IBM à Strasbourg ainsi que l'accès aux centres de recherche d'IBM Research, consulting, support et technologies d'IBM au niveau mondial. Enfin, une approche " Académie " pour développer et pérenniser les compétences sur les technologies IBM Z(R), et pour attirer de jeunes talents, notamment à Strasbourg, en s'appuyant sur les établissements de l'enseignement supérieur.

"La création du pôle de technologies et de compétences " AmbitionS" renforcera notre partenariat stratégique avec le Crédit Mutuel et sa filiale technologique Euro-Information, alliant proximité géographique, excellence des compétences et utilisation des technologies comme accélérateurs de la transformation" précise Jean-Philippe Desbiolles, IBM Managing Director. "Après l'IA, le Crédit Mutuel ouvre une nouvelle fois la voie sur une nouvelle vision de la banque."