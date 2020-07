IBM et Bank of America font évoluer IBM Cloud pour les services financiers

IBM et Bank of America font évoluer IBM Cloud pour les services financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM a annoncé que plusieurs banques mondiales, dont BNP Paribas, l'une des plus grandes banques européennes, vont rejoindre un écosystème croissant d'institutions financières et de fournisseurs de technologies utilisant IBM Cloud pour les services financiers (IBM Cloud for Financial Services).

L'annonce marque également une étape importante dans la collaboration d'IBM avec Bank of America, avec la mise en place du système de contrôles spécifique pour les services financiers dans le Cloud Public d'IBM (IBM Cloud Policy Framework for Financial Services). Ce système crée une nouvelle génération du Cloud Public d'IBM avec un socle commun de moyens opérationnels de sécurité et un cadre de contrôles de conformité conçu spécifiquement pour le secteur des services financiers. Cette nouvelle génération d'IBM Cloud permet à l'écosystème croissant d'IBM dans le domaine des services financiers d'innover avec le Cloud Public d'IBM et de l'utiliser en toute confiance.

IBM annonce également la création du Financial Services Cloud Advisory Council (Conseil consultatif pour le Cloud des services financiers) pour contribuer continuellement à l'évolution de ce cadre en lien avec les changements de la règlementation et des besoins de sécurité et de conformité des services financiers. Le CTO Tony Kerrison, représentera la Bank of America au sein de ce Conseil, qui sera dirigé par Howard Boville, SVP, IBM Cloud. Le Conseil s'attachera à réunir les principales institutions financières afin de contribuer à l'évolution stratégique de la sécurité du Cloud dans ce secteur hautement réglementé.

"Nous rencontrons un grand succès avec notre propre Cloud privé, qui héberge actuellement la majorité de nos workloads technologiques", a déclaré David Reilly, Global Banking & Markets, Enterprise Risk and Finance Technology & Core Technology Infrastructure executive chez Bank of America. "Parallèlement, nous avons cherché à identifier une solution prête pour les services financiers qui offre le même niveau de sécurité et d'économie que notre Cloud privé avec une meilleure évolutivité. C'est pourquoi nous nous sommes associés à IBM pour créer un Cloud tiers, une première dans le secteur, qui place les besoins en matière de résilience des données, de confidentialité et de sécurité des informations des clients au premier plan de la prise de décision."