IBM : en baisse, prévisions suspendues pour cause de Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la crise causée par le coronavirus, les ventes d'IBM sont reparties à la baisse au 1er trimestre 2020 et le groupe n'est plus en mesure de faire des prévisions pour l'exercice 2020. Les bénéfices du géant des services informatiques ont eux aussi reculé, tout en dépassant légèrement les attentes des analystes.

A Wall Street, le titre IBM reculait de 5,5% mardi en séance, suite à la publication de ces résultats en demi-teinte.

IBM a ainsi publié lundi soir après la clôture un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars (1,31$ par action) au 1er trimestre 2020, en baisse de 26% par rapport au 1,59 Md$ affiché un an plus tôt (1,78$ par action). En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,84$ (contre 2,25$ un an plus tôt), légèrement supérieur au 1,81$ attendu par le consensus établi par le cabinet Factset.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 17,57 Mds$, contre 18,18 Mds$ au T1 2019, en recul de 3,3% sur un an. Le marché tablait sur des ventes un peu plus élevées, de l'ordre de 17,59 Mds$. Au 4e trimestre 2019, le groupe avait publié un chiffre d'affaires de 21,78 Mds$ en très légère hausse sur un an, sa première croissance des ventes après 5 trimestres de baisse... La direction estimait alors être en mesure de faire croître les revenus sur l'ensemble de l'exercice 2020, un objectif désormais compromis...

Les prévisions 2020 suspendues pour cause de coronavirus

IBM a ainsi fait savoir qu'il suspendait ses prévisions annuelles en raison de la pandémie de Covid-19, précisant qu'il réévaluerait sa position en fonction de la clarification des perspectives de redémarrage de l'activité macro-économique à la fin du deuxième trimestre.

En janvier, outre une croissance annuelle de ses ventes, le groupe disait attendre pour 2020 un bénéfice par action ajusté annuel d'"au moins 13,35$", un chiffre supérieur aux 13,28$ attendus par le consensus. Malgré ses efforts pour faire croître sa division de "cloud computing", et le rachat de Red Hat, les ventes d'IBM n'ont progressé que 4 fois sur les 32 trimestres passés (soit 8 ans)...

Au 1er trimestre, les revenus du "cloud" et de l'informatique cognitive (dont Red Hat) ont atteint 5,24 Mds$ contre 5,3 Mds$ attendus, tandis que la branche systèmes (dont les "mainframes") a généré 1,37 Md$ contre 1,42 Md$ attendu. Les services technologiques ont aussi rapporté un peu moins que prévu (6,47 Mds$ contre 6,51 Mds$ prévus), mais les services aux entreprises ont fait un peu mieux que prévu (4,14 Mds$ contre 3,91 Mds$ attendus).

En janvier, IBM avait annoncé le remplacement de sa directrice générale, Virginia ("Ginni") Rometty, par Arvind Krishna, jusqu'alors vice-président de l'activité "cloud computing", qui a pris ses fonctions de CEO le 6 avril dernier.