IBM du nouveau avec Red Hat

(Boursier.com) — IBM a annoncé aujourd'hui qu'il va ajouter les feuilles de route des produits de stockage Red Hat et les équipes Red Hat associées à l'entité commerciale IBM Storage, apportant une cohérence dans le stockage des applications et des données à travers l'infrastructure sur site et le Cloud.

IBM va ainsi intégrer les technologies de stockage de Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) comme base d'IBM Spectrum Fusion. Cela combine les technologies de stockage de conteneurs d'IBM et de Red Hat pour les services de données et contribue à accélérer les capacités d'IBM sur le marché florissant des plateformes Kubernetes.

En outre, IBM a l'intention de proposer de nouvelles solutions Ceph offrant une plateforme de stockage unifiée et définie par logiciel qui comble le fossé architectural entre le datacenter et les fournisseurs de Cloud. Cela renforce encore le leadership d'IBM sur les marchés du stockage défini par logiciel et des plateformes Kubernetes.