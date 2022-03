IBM : du nouveau

(Boursier.com) — IBM lance aujourd'hui le premier service Cloud du secteur pour assurer la gestion des clés dans les environnements hybrides et multiclouds, aidant ainsi les entreprises à réduire les risques liés aux cyberattaques et aux menaces internes sur leurs données critiques. Conçu pour le monde actuel du 'Cloud hybride', ce nouveau service permet aux entreprises de tirer parti des capacités de sécurité cloud d'IBM, quel que soit l'endroit où résident leurs données, y compris sur d'autres Clouds et en local.