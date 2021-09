IBM dévoile la nouvelle génération de serveurs IBM Power

(Boursier.com) — IBM a annoncé aujourd'hui le nouveau serveur IBM Power E1080, le premier d'une nouvelle famille de serveurs basés sur le nouveau processeur IBM Power10, conçu spécifiquement pour les environnements de Cloud hybride. Ce serveur est conçu pour être l'une des plateformes de serveurs les plus sécurisées et est destiné à aider les clients à bénéficier d'une expérience de Cloud hybride sécurisée simplement et en douceuriii dans l'ensemble de leur infrastructure informatique.

Le serveur IBM Power E1080 est lancé à un moment critique pour l'informatique. Alors que les organisations du monde entier continuent de s'adapter aux changements imprévisibles des comportements et des besoins des consommateurs, elles ont besoin d'une plateforme capable de fournir leurs applications et leurs informations clés en toute sécurité, où et quand elles en ont besoin.