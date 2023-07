IBM Consulting et Move Solutions associent leurs expertises au service de la modernisation du parc applicatif des entreprises en France

(Boursier.com) — IBM Consulting et Move Solutions, une Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans l'évolution des Systèmes d'Informations, annoncent aujourd'hui associer leur expertise dans l'objectif d'élaborer une offre de conseil et devenir les leaders en France de la modernisation du patrimoine des données et des applications de leurs clients. Les deux sociétés ont déjà su relever avec succès le défi de la migration de l'activité d'affacturage de La Banque Postale.

Depuis plusieurs années, les entreprises se sont engagées dans des programmes de modernisation de leurs parcs applicatifs ayant pour but de proposer des services informatiques innovants afin de mieux répondre aux exigences du marché, de leurs clients et des régulateurs. Toutefois, elles font toutes face aux défis liés à la gestion de la dette technologique, des compétences parfois vieillissantes et elles doivent proposer une feuille de route devant dégager la valeur technique et métier attendue.

C'est dans ce contexte qu'IBM Consulting et Move Solutions ont décidé d'associer leurs expertises respectives pour élaborer une offre de conseil outillée de modernisation du parc applicatif et de données de leurs clients. Celle-ci propose d'une part une analyse outillée du patrimoine technique par l'intermédiaire d'une plateforme industrialisée et d'autre part, une analyse fonctionnelle des applications et des processus critiques permettant de proposer une feuille de route de modernisation. Les chemins de modernisation possibles comparés peuvent être de type "refactoring", "replatforming", "move to Cloud", solution métier as a Service, réécriture en mode Cloud natif.