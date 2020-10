IBM : comptes sans surprises, les marchés attendent la scission

(Boursier.com) — L 'action IBM a réagi en baisse de l'ordre de 2%, lundi soir, après l'annonce de résultats trimestriels conformes aux attentes des analystes pour le 3e trimestre.

Après la clôture de Wall Street, le géant américain des services informatiques, qui a annoncé au début du mois son intention de se scinder en deux entités, a publié un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars au 3e trimestre (en baisse de 3,7% sur un an), correspondant à un bénéfice ajusté de 2,58$ par action, contre 2,68$ un an plus tôt.

Un manque de visibilité sanctionné par les marchés

Les ventes ont reculé de 2,5% pour revenir à 17,6 Mds$ contre 18,03 Mds$ un an plus tôt, poursuivant un long déclin, qui a vu les ventes reculer pendant 29 des 33 derniers trimestres...

Ces chiffres correspondent à ceux déjà dévoilés le 8 octobre dernier par le groupe (2,58$ de bpa pour 17,6 Mds$), qui a fait part à cette occasion de son intention de se scinder, afin de se concentrer sur les services "cloud" (stockage de données sur des serveurs à distance).

Les investisseurs ont toutefois été déçus lundi par l'absence de prévisions de la direction, en raison de la pandémie de Covid-19, ainsi que par le manque de précisions sur la future scission. La direction devait cependant tenir une conférence téléphonique plus tard dans la nuit de lundi à mardi.

La scission ne devrait pas être complétée avant un an

Dans un premiers temps, les marchés avaient salué cette annonce par un bond de 6% du titre le 8 octobre, qui avait dépassé les 131$, mais ces gains ont été reperdus depuis, les investisseurs attendant d'en savoir davantage sur cette opération de scission. IBM a indiqué son intention de se délester de sa branche services gérés d'infrastructure ("IT outsourcing") pour se concentrer davantage sur le cloud hybride et l'intelligence artificielle. La scission devrait être finalisée d'ici à la fin 2021, un horizon assez lointain donc...

Entretemps, a estimé le broker MoffettNathanson dans une note récente, "le spinoff ne créée pas d'avantages financiers immédiats : comme la plupart des divorces, il sera cher et compliqué", selon l'analyste Lisa Ellis, qui recommande de vendre le titre IBM, avec un objectif de cours de 125$, correspondant à son niveau actuel.