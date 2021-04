IBM annonce des innovations majeures dans son portefeuille de stockage

(Boursier.com) — IBM a annoncé des innovations majeures dans son portefeuille de stockage, conçues pour améliorer l'accès aux données et leur gestion dans des environnements Cloud hybride de plus en plus complexes, pour une plus grande disponibilité et résilience des données.

Tout d'abord, la compagnie a annoncé son intention de lancer une nouvelle solution de stockage défini par logiciel (SDS) conçue pour les environnements de conteneurs, IBM Spectrum Fusion, au cours du second semestre 2021. Cette solution sera conçue pour fusionner la technologie de système de fichiers parallèle d'IBM et son logiciel de protection des données afin d'offrir aux entreprises et à leurs applications une approche simple et moins complexe pour accéder aux données de manière transparente au sein du datacenter, à la périphérie (at the edge) et dans les environnements de Cloud hybride.

En outre, IBM a présenté des mises à jour de sa famille de solutions hautes performances IBM Elastic Storage System (ESS), qui sont très évolutives et conçues pour un déploiement facile : le modèle remanié ESS 5000, qui offre désormais une capacité de stockage supérieure de 10%, et le nouveau ESS 3200, qui offre des performances de lecture deux fois plus élevées que son prédécesseur.

À mesure que l'adoption du Cloud hybride se développe, il devient nécessaire de gérer la périphérie du réseau. Souvent dispersée géographiquement et déconnectée du datacenter, l'edge computing (informatique en périphérie) peut bloquer de grandes quantités de données qui pourraient autrement être utilisées pour l'analyse et l'IA. Comme l'univers numérique, l'edge continue de s'étendre, créant des sources de données et des silos toujours plus dissociés. Selon un récent rapport d'IDC, le nombre de nouveaux processus opérationnels déployés sur une infrastructure edge passera de moins de 20% aujourd'hui à plus de 90% en 2024, l'ingénierie numérique accélérant la convergence IT/OT. Et d'ici 2022, IDC estime que 80% des entreprises qui passeront à une activité hybride by design augmenteront de 4 fois leurs dépenses en infrastructures edge sécurisées et compatibles avec l'IA, afin d'offrir une agilité commerciale et des informations en temps quasi réel.

"Il est clair que pour concevoir, déployer et gérer des applications, il faut des capacités avancées qui aident à fournir une disponibilité rapide des données dans toute l'entreprise, de la périphérie au datacenter en passant par le Cloud", a déclaré Denis Kennelly, General Manager, IBM Storage Systems. "Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, mais cela commence par la mise en place d'une couche de données de base, d'une architecture d'information conteneurisée et d'une infrastructure de stockage adaptée."