IBM : acquisition de StepZen

(Boursier.com) — IBM annonce l'acquisition de StepZen Inc, qui a développé un serveur GraphQL doté d'une architecture unique permettant aux développeurs de créer des APIs GraphQL rapidement et avec moins de code.

Cette annonce marque la première acquisition d'IBM en 2023. Depuis qu'Arvind Krishna est devenu PDG en avril 2020, IBM a acquis 30 sociétés pour renforcer ses capacités en matière de Cloud hybride et d'intelligence artificielle (IA).

L'adoption croissante du Cloud hybride s'est traduite par des données stockées partout - dans différents types de magasins de données comme les entrepôts de données, les data lake, ainsi qu'à travers différents Clouds et environnements sur site. Les APIs servent de connecteur essentiel entre différentes sources de données et applications, ce qui signifie que les entreprises s'appuient sur les APIs et en créent plus que jamais afin d'obtenir les données dont elles ont besoin pour alimenter leurs applications et expériences.

GraphQL est rapidement devenu un langage de requête incontournable pour les entreprises qui souhaitent tirer parti de leurs données. Il s'impose comme une nouvelle norme pour les APIs, qui s'ajoute aux investissements réalisés dans les APIs REST et les systèmes de données.

Une approche de programmation déclarative

Fondée en 2020, StepZen fournit un moyen plus facile pour les développeurs de concevoir des APIs GraphQL... StepZen adopte une approche de programmation déclarative (décrivant ce que le programme fait, sans spécifier explicitement COMMENT), ce qui permet d'obtenir un code plus petit et plus intuitif, de meilleures performances d'exécution et un temps de valorisation plus rapide. StepZen a également été conçu pour être très flexible. Il est compatible avec d'autres approches d'API et est disponible as-a-Service (SaaS) tout en prenant en charge les déploiements dans les Clouds privés et les datacenters sur site.

StepZen a été développé par une équipe de vétérans de la profession qui ont apporté des contributions essentielles à la technologie des bases de données, notamment IBM Db2, PostgreSQL et Apache Derby, et qui possèdent une expertise approfondie des APIs et des déploiements dans les environnements Cloud. Cette acquisition a été clôturée le 6 février 2023, et l'équipe et la technologie de StepZen feront partie de la division IBM Software. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

StepZen est le dernier exemple en date qui illustre la façon dont IBM innove en combinant 'R&D' et acquisitions stratégiques pour fournir les solutions de données, d'IA et d'automatisation dont les entreprises ont besoin à l'ère du Cloud hybride. "StepZen complète le développement des activités d'IBM dans des domaines clés, notamment l'intégration, l'API management, le data fabric, et le data management. Par exemple, IBM a lancé de nouvelles fonctionnalités de test d'IA pour IBM API Connect, qui analysent vos APIs, génèrent automatiquement des cas de test et signalent les erreurs qu'elles observent, contribuant ainsi à améliorer la qualité du code et la productivité des développeurs. Nous pensons que la technologie innovante de StepZen pour la création d'APIs GraphQL est complémentaire aux innovations qu'IBM mène dans API Connect pour permettre aux entreprises de créer de meilleures expériences numériques pour leurs clients" conclut le groupe.