IBM acquiert StreamSets et webMethods pour 2,3 milliards de dollars

(Boursier.com) — IBM , le colosse américain des services technologiques, entend racheter les plateformes d'intégration d'entreprise de Software AG pour 2,13 milliards d'euros, un peu plus de 2,3 milliards de dollars, renforçant ainsi ses offres d'intelligence artificielle et cloud hybride. "Big Blue" s'offre donc les plateformes StreamSets et webMethods de Software AG dans le cadre d'une transaction en cash. Ces deux unités formaient l'activité 'Super Ipaas' de Software AG. Ces plateformes assurent notamment l'intégration d'applications, la gestion d'interfaces de programmation d'applications et l'intégration de données. Silver Lake, qui détient plus de 93% des actions de l'éditeur allemand de logiciels Software AG, a simultanément annoncé son offre de radiation à 32 euros par action, le deal valorisant l'ensemble de l'entreprise à 2,6 milliards d'euros. La transaction conclue avec IBM est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024.