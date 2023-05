IBM : 7.800 emplois remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 5 ans ?

(Boursier.com) — L 'intelligence artificielle continue à faire les gros titres outre-Atlantique. Arvind Krishna, DG d'IBM, a averti que le géant informatique pourrait suspendre ses recrutements pour certains postes qui pourraient à terme être remplacés par l'IA. Dans un entretien accordé à 'Bloomberg', la dirigeante a indiqué hier que l'embauche dans les fonctions de back-office - telles que les ressources humaines - sera suspendue ou ralentie. Ces rôles non liés aux clients représentent environ 26.000 travailleurs : "je pourrais facilement voir 30% de cela être remplacé par l'IA et l'automatisation sur une période de cinq ans". Ce sont ainsi quelque 7.800 emplois qui pourraient à terme disparaître avec le développement de l'IA chez IBM. 'Big Blue' emploie actuellement environ 260.000 personnes et continue d'embaucher pour le développement de logiciels et les postes en contact avec les clients.