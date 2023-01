Iberdrola songerait à céder une partie de son activité d'énergies renouvelables aux États-Unis

(Boursier.com) — Jamais deux sans trois ? Iberdrola envisagerait de céder une participation dans son activité d'énergies renouvelables aux États-Unis, après avoir vendu, il y a quelques jours, 49% de ses activités renouvelables espagnoles au fonds souverain norvégien et cédé une participation dans un parc éolien allemand à Energy Infrastructure Partners AG en septembre dernier. Selon les sources de 'Bloomberg', la compagnie d'électricité espagnole est à la recherche d'un partenaire financier pour ses projets d'énergie verte existants aux États-Unis et pour l'aider à financer de futures initiatives. Les délibérations sont en cours et aucune décision finale sur la taille ou le calendrier de l'opération n'a été prise.

Dans le cadre de son plan stratégique 2023-2025, Iberdrola cherche à alléger une partie de son lourd endettement ainsi qu'à réduire son coût du capital en levant des milliards d'euros grâce à la rotation de ses actifs et à la vente de participations dans certaines unités.

Avangrid Renewables, une branche de la filiale américaine d'Iberdrola, Avangrid, a son siège social à Portland, dans l'Oregon. Selon son site web, elle possède et contrôle plus de 7.300 MW de production d'énergie éolienne et solaire dans plus de 20 États.